مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رفض عرض شراء أيوب الكعبي

السبت، 07 يناير 2023 - 19:16

كتب : أحمد الخولي

أيوب الكعبي

كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com حقيقة ما تردد عن رفض هاتاي سبور التركي لعرض النادي الأحمر من أجل ضم المهاجم المغربي أيوب الكعبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هاتاي سبور رفض عرضنا من أجل ضم أيوب الكعبي؟ لم نفكر فيه من الأساس".

وأوضح "لم نتقدم بأي عرض للنادي التركي، ولا نعرف من أين تأتي هذه الأنباء".

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ويأتي ذلك بعد أن أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي إغلاق ملف التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات: "الأهلي أغلق ملف الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آڤي البرتغالي، بعد الكشف الطبي الذي أجراه بالقاهرة قبل ثلاثة أيام".

وأضاف "وتم توجيه الشكر للاعب ومخاطبة ناديه في هذا الشأن".

وحسبما علم FilGoal.com اليوم السبت فإن الأهلي قرر صرف النظر عن استعارة اللاعب بعد مغالاة ناديه ريو أفي وطلبه الحصول على مليون و500 ألف يورو نظير استعارته لستة أشهر فقط.

وغادر يعقوبو القاهرة وسافر عائدا إلى البرتغال.

ورغب يعقوبو في خوض تجربة الإعارة مع الأهلي على أمل إثبات نفسه وتحويلها لانتقال نهائي لكن منعت مغالاة ناديه إتمام الصفقة.

بالتالي لا يزال الأهلي يبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس -السبت- أن الأهلي السعودي طلب التعاقد مع الكعبي من هاتاي، ولكن النادي التركي رفض العرض.

ويقود أهلي جدة حاليا المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري.

أيوب الكعبي هاتاي سبور الأهلي
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