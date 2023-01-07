فرصة برشلونة للانفراد بالصدارة.. ريال مدريد يخسر في لا سيراميكا أمام فياريال

مهديا الفرصة لغريمه من أجل الانفراد بالصدارة تعرض ريال مدريد للخسارة أمام فياريال بهفدين مقابل هدف واحد.

المباراة أقيمت على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي فياريال كل من يريمي بينو وجيرارد مورينو بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد فياريال للنقطة الـ 27 في المركز الخامس، بينما توقف ريد ريال مدريد عند النقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيحصل على الفرصة للانفراد بالصدارة عند مواجهة أتليتكو مدريد غدا الأحد.

التشكيل

شهد تشكيل ريال مدريد مشاركة إدير ميليتاو كظهير أيمن بجانب دافيد ألابا وأنطونيو روديجير وفيرلان ميندي في خط الدفاع.

ولعب فالفيردي في مركز الجناح الأيمن بجانب بنزيمة وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

ولم يشهد تشكيل ريال مدريد مشاركة أي لاعب إسباني بشكل أساسي.

أحداث المباراة

بادر فياريال بالهجوم مبكرا وأتيحت أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الأول لكن لاعبيه لم ينجحوا في إنهاء الهجمات.

وفي الدقيقة الخامسة كاد فياريال أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية من ألبيرتو مورينو قابلها فرانسيس كوكيلين بلمسة رائعة بالكعب تصطدم بالقائم الأيسر وتخرج من الملعب.

ومنع تيبو كورتوا فياريال من فرصة جديدة وانفراد للاعب يريمي مينو الذي حاول مراوغة الحارس البلجيكي ولكنه نجح في الدفاع عن مرماه.

الفرصة الأولى لريال مدريد كانت في الدقيقة الـ 39 بعد تمريرة رائعة من بنزيمة لفينيسيوس أمام المرمى ولكن بيبي رينا تألق في التصدي لتسديدة فينيسيوس.

وفي الشوط الثاني تقدم فياريال بعد دقيقتين فقط من انطلاقه بعد خطأ من فيرلان ميندي الذي أهدى الكرة للاعبي فياريال لتنتهي الهجمة بانفراد لبينو الذي سدد لتلمس الكرة ميندي وهي في طريقها وتدخل إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ 55 أهدى فويث ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء ليتعادل فريق العاصمة عن طريق بنزيمة.

وبعد دقيقتين فقط احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة ولكن لأصحاب الأرض تلك المرة بعد سقوط دافيد ألابا على الكرة بيده.

وتقدم جيرارد مورينو بالهدف الثاني لفياريال مترجما ركلة الجزاء بنجاح في الشباك.

وأتيحت أكثر من فرصة للاعبي ريال مدريد لإدراك هدف التعادل من جديد ولكن ثلاثي الهجوم فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة والبديل رودريجو أهدر كل منهم فرصة محققة للتسجيل.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل من الضائع عقب نهاية الوقت الأصلي.

وكاد فياريال أن يسجل الهدف القاتل عن طريق دانجوما في الثواني الأخيرة مع تقدم الحارس تيبو كورتوا من هجمة مرتدة ولكنه أهدر الكرة أمام المرمى الخالي.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، بينما سيلعب أولا ضد فالنسيا في كأس السوبر.

وسيحل فياريال ضيفا على سيلتا فيجو يوم 13 يناير على ملعب بالايدوس.