خليجي 25 - منتخب البحرين يحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية على حساب الإمارات

تغلب منتخب البحرين على الإمارات العربية المتحدة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

حاول منتخب الإمارات في الدقيقة 4 عن طريق علي صالح ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 36 سدد البحريني علي مدن بين يدي الحارس خالد عيسى.

الشوط الثاني شهد الانفراجة والأهداف، حيث سجل كميل الأسود هدف البحرين الأول في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 77 أضاف جاسم آل شيخ الهدف الثاني للبحرين.

وأخيرا في الدقيقة 92 قلص سيباستيان تيجالي الفارق بهدف الإمارات الوحيد.

ويلعب منتخبا البحرين والإمارات العربية المتحدة في المجموعة الثانية مع قطر والكويت طرفي المباراة الأخيرة في الجولة الأولى.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

ويقود منتخب الإمارات المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ويعاونه المصري عمرو مختار في منصب المدرب المساعد.

على الجانب الآخر أقيمت أمس -الجمعة- منافسات المجموعة الأولى بعد حفل افتتاح البطولة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعمان والسعودية واليمن.

وتعادل العراق وعمان سلبيا في مباراة الافتتاح، بينما فاز منتخب السعودية على اليمن بهدفين دون رد.