مران الزمالك - إسماعيل يوسف يتسلم مهامه.. وغياب زيزو

استأئف الزمالك مرانه عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في 100 عقبة.

وشهد المران تواجد إسماعيل يوسف ليتولى مهام منصبه كعضو جديد في الجهاز الفني للزمالك.

وغاب احمد مصطفى "زيزو" عن المران بإذن من الجهاز الفني بسبب تعرضه للإجهاد العضلي عقب مباراة الداخلية السابقة في الدوري.

وشهد المران انتظام كل من يوسف أسامة نبيه ويوسف حسن بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرض لها كل منهما.

وكان يوسف أسامة نبيه قد غاب عن مباراة الداخلية بسبب معاناته بتورم في الوجه على أثر آلام في الأسنان.

وتعافى يوسف حسن من كدمة القدم التي عانى منها خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة التاسعة.

وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الداخلية بشكل أساسي تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط أحمال الفريق.

عقد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتحدث عن بعض الأمور الفنية والاخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وطالب فيريرا الجميع بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز خلال الفترة المقبلة لاستعادة الانتصارات.

وكان الزمالك قد غاب عن الانتصارات للمباراتين السابقتين بعد الخسارة من أسوان بهدفين لهدف والتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نطقة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.