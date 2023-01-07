مران الزمالك - إسماعيل يوسف يتسلم مهامه.. وغياب زيزو

السبت، 07 يناير 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - مران الزمالك في الإمارات

استأئف الزمالك مرانه عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في 100 عقبة.

وشهد المران تواجد إسماعيل يوسف ليتولى مهام منصبه كعضو جديد في الجهاز الفني للزمالك.

وغاب احمد مصطفى "زيزو" عن المران بإذن من الجهاز الفني بسبب تعرضه للإجهاد العضلي عقب مباراة الداخلية السابقة في الدوري.

أخبار متعلقة:
غرامة وتحقيق.. الإسماعيلي يعاقب صالح جمعة الضاوي: رسالة معلول شجعتني كثيرا.. والأهلي يتنفس الألقاب تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام فيروا في كأس فرنسا تشكيل المصري - دغموم يعود والمزين أساسي لأول مرة أمام الاتحاد

وشهد المران انتظام كل من يوسف أسامة نبيه ويوسف حسن بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرض لها كل منهما.

وكان يوسف أسامة نبيه قد غاب عن مباراة الداخلية بسبب معاناته بتورم في الوجه على أثر آلام في الأسنان.

وتعافى يوسف حسن من كدمة القدم التي عانى منها خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة التاسعة.

وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الداخلية بشكل أساسي تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط أحمال الفريق.

عقد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتحدث عن بعض الأمور الفنية والاخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وطالب فيريرا الجميع بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز خلال الفترة المقبلة لاستعادة الانتصارات.

وكان الزمالك قد غاب عن الانتصارات للمباراتين السابقتين بعد الخسارة من أسوان بهدفين لهدف والتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نطقة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

الزمالك الدوري المصري أحمد مصطفى زيزو إسماعيل يوسف
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 26 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 32 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 45 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 53 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك