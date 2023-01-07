الضاوي: رسالة معلول شجعتني كثيرا.. والأهلي يتنفس الألقاب

السبت، 07 يناير 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو

كشف محمد الضاوي لاعب الأهلي الجديد سر الرسالة التي وصلته من علي معلول نجم الفريق الأحمر قبل إكمال انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

وقال الضاوي عبر موقع الأهلي: "عندما استمعت لرسالة علي معلول شعرت بسعادة كبيرة وتشجعت للانضمام لصفوف الأهلي".

وأضاف "إحساس جميل أن انضم للأهلي أفضل فريق في إفريقيا وسوف أطور من نفسي مع الفريق لأكون على مستوى تطلعات الجمهور من أجل تحقيق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن إغلاق ملف عزيز يعقوبو غرامة وتحقيق.. الإسماعيلي يعاقب صالح جمعة أحمد مسعود يعلن عبر في الجول الانضمام لـ طلائع الجيش

وواصل "اسم كريستو ارتبط بي منذ أن كنت صغيرا وكبر معي، وحلمي هو اللعب في كأس العالم للأندية مع الأهلي".

وأشار "الأهلي اعتاد اللعب في البطولات القارية والعالمية وطموحي الفوز بكل الألقاب الممكنة مع الفريق".

وأفصح "وصلتني الكثير من الرسائل من جمهور الأهلي وأنا سعيد بها جدا، وجمهور تونس يرى الأهلي كبير جدا وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في إفريقيا".

وأكمل "عائلتي وأصدقائي دعموني من أجل الانضمام للأهلي وشرف لي ارتداء قميصه".

وعن معلول قال: "علي معلول إنسان جيد جدا واتصلت به من تونس وكان سعيدا وشجعني من أجل الانضمام للأهلي".

وشدد "الأهلي فريق كبير يتنفس الألقاب، وشاهدت أخر مباراتين للأهلي أمام بيراميدز وإنبي وكان يسيطر على اللعب بشكل كبير".

وأوضح "أحلم بالفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي والذهاب إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية والأهلي هو بوابتي للانضمام لنتخب تونس".

وأتم تصريحاته "وجود معلول يسهل تأقلمي مع الأهلي وهو لاعب كبير ولديه مشوار كبير مع الأهلي".

الأهلي محمد الضاوي علي معلول
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 27 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 32 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 54 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك