غرامة وتحقيق.. الإسماعيلي يعاقب صالح جمعة

السبت، 07 يناير 2023 - 18:42

كتب : بسام أبو بكر

صالح جمعة

أعلن النادي الإسماعيلي عن قراره بتغريم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك في بيان أصدره الدراويش، بسبب غياب اللاعب عن المران بدون إذن مسبق.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم توقيع غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وذلك بعد غيابه عن المران الختامي بدون الحصول على إذن مسبق، والذي ترتب عليه استبعاده من قائمة الفريق لمباراة الغد أمام حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

كما تمت إحالة اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية مع رفع نتائج التحقيق لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم سواء بتغليظ العقوبة أو الاكتفاء بالعقوبات المقررة.

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الجهاز الفني لإرساء مبدأ الثواب والعقاب وبغية تحقيق الانضياط داخل صفوف الفريق الأول سعيا لاستعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود غدا -الأحد- ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويتولى حاليا أحمد حسام ميدو قيادة الإسماعيلي، خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، بعد فترة مؤقتة قادها أيمن الجمل بينهما.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

ويتذيل حرس الحدود الترتيب بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف عن الإسماعيلي.

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