تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام فيروا في كأس فرنسا

السبت، 07 يناير 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - تروا

يشارك مصطفى محمد أساسيا مع نانت لمواجهة إيه إف فيرويا ضمن منافسات كأس فرنسا.

وتقام المباراة في السابعة مساء ضمن منافسات الدور الـ64 من المسابقة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان شارل كاستيليتو - نيكولاس بالويس - فابيان كونتونز

الوسط: لوهان دوسيت - صامويل موتوسامي - لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد - إيفان جويساند

وشارك مصطفى محمد بديلا في المباراة الماضية أمام أوكسير في الدوري الفرنسي وانتهت بفوز نانت 1-0.

ودخل مصطفى محمد بديلا لـ إيفان جويساند فى الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم، من بينها 4 أهداف بالدوري الفرنسي، بجانب هدفين فى الدورى الأوروبي.

كأس فرنسا مصطفى محمد نانت
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