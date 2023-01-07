تشكيل المصري - دغموم يعود والمزين أساسي لأول مرة أمام الاتحاد
السبت، 07 يناير 2023 - 18:15
كتب : FilGoal
أعلن حسام حسن مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سواجه الاتحاد السكندري بعد قليل.
ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.
وشهد التشكيل البدء بـ إسلام المزين كأساسي لأول مرة هذا الموسم بين ثلاثي دفاعي دفع به حسام حسن.
من جهة أخرى، يقود مروان حمدي الهجوم بجانب عبد الرحيم دغموم العائد من الإيقاف.
وجاء التشكيل المصري بالكامل كالتالي:
حارس: محمود جاد.
الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.
الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاسي - عمرو سعداوي.
الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.
ويحتل المصري المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 18 نقطة.
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