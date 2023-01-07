أحمد مسعود يعلن عبر في الجول الانضمام لـ طلائع الجيش

السبت، 07 يناير 2023 - 18:13

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مسعود - الزمالك والمصري

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى المصري السابق الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مسعود لـFilGoal.com: "انضممت إلى طلائع الجيش لمدة 6 شهور مع إمكانية تمديد التعاقدت".

وأضاف "شاركت في المران مع طلائع الجيش والمدير الفني محمد يوسف رحب بي وباقي اللاعبين أيضا".

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وواصل "الانضمام لطلائع الجيش خطوة جيدة بالنسبة لي وأنا سعيد باللعب مع هذه المنظومة الرائعة".

وأتم تصريحاته "أغيب عن المباراة المقبلة أمام المقاولون ومن ثم سأكون جاهزا بعدها للمشاركة مع الفريق".

ورحل أحمد مسعود عن صفوف المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

أحمد مسعود الدوري المصري طلائع الجيش المصري
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