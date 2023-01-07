أحمد مسعود يعلن عبر في الجول الانضمام لـ طلائع الجيش
السبت، 07 يناير 2023 - 18:13
كتب : بسام أبو بكر
أعلن أحمد مسعود حارس مرمى المصري السابق الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
أحمد مسعود
النادي : طلائع الجيش
وقال مسعود لـFilGoal.com: "انضممت إلى طلائع الجيش لمدة 6 شهور مع إمكانية تمديد التعاقدت".
وأضاف "شاركت في المران مع طلائع الجيش والمدير الفني محمد يوسف رحب بي وباقي اللاعبين أيضا".
وواصل "الانضمام لطلائع الجيش خطوة جيدة بالنسبة لي وأنا سعيد باللعب مع هذه المنظومة الرائعة".
وأتم تصريحاته "أغيب عن المباراة المقبلة أمام المقاولون ومن ثم سأكون جاهزا بعدها للمشاركة مع الفريق".
ورحل أحمد مسعود عن صفوف المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد