تشكيل الاتحاد – مروان عطية أساسي أمام المصري
السبت، 07 يناير 2023 - 18:11
كتب : هاني العوضي
أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة المصري.
مروان عطية
النادي : الاتحاد السكندري
ويلعب المصري ضد الاتحاد السكندري في الجولة 12 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.
وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:
المرمى: عمرو خليل
الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – عبد الله نصيب – صبري رحيل
الوسط: ساليفو مورو – محمد فارس – مروان عطية – عبد الغني محمد
الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
صبحي سليمان – مصطفى إبراهيم – جافين – خالد الغندور – ناصر ناصر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد غريب – أحمد عيد – كريستوف مابولولو
الاتحاد يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.
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