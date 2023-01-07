تشكيل الاتحاد – مروان عطية أساسي أمام المصري

السبت، 07 يناير 2023 - 18:11

كتب : هاني العوضي

مروان عطية - الاتحاد

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة المصري.

ويلعب المصري ضد الاتحاد السكندري في الجولة 12 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

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المرمى: عمرو خليل

الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – محمد فارس – مروان عطية – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

صبحي سليمان – مصطفى إبراهيم – جافين – خالد الغندور – ناصر ناصر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد غريب – أحمد عيد – كريستوف مابولولو

الاتحاد يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

مروان عطية الاتحاد السكندري المصري الدوري المصري
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