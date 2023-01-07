الأهلي يعلن إغلاق ملف عزيز يعقوبو

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي إغلاق ملف التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات: "الأهلي أغلق ملف الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آڤي البرتغالي، بعد الكشف الطبي الذي أجراه بالقاهرة قبل ثلاثة أيام".

وأضاف "وتم توجيه الشكر للاعب ومخاطبة ناديه في هذا الشأن".

وحسبما علم FilGoal.com اليوم السبت فإن الأهلي قرر صرف النظر عن استعارة اللاعب بعد مغالاة ناديه ريو أفي وطلبه الحصول على مليون و500 ألف يورو نظير استعارته لستة أشهر فقط.

وغادر يعقوبو القاهرة وسافر عائدا إلى البرتغال.

ورغب يعقوبو في خوض تجربة الإعارة مع الأهلي على أمل إثبات نفسه وتحويلها لانتقال نهائي لكن منعت مغالاة ناديه إتمام الصفقة.

وكان الأهلي في بادئ الأمر يرغب في ضم اللاعب نهائيا مقابل 2 مليون و500 ألف يورو ولكن يعقوبو لم تكن نتائجه جيدة خلال الفحص الطبي.

وبناء عليه تقرر إعادة الفحص الطبي ومن هنا جاءت فكرة استعارة اللاعب أولا لرغبة الأهلي في الاطمئنان عليه وعدم تأثره بالإصابات السابقة.

وعانى عزيز من قطع في الرباط الصليبي في وقتٍ سابق من مسيرته، مما يثير تخوف إدارة الأهلي.

ولكن بعد مغالاة ريو أفي توقفت الصفقة.

وأعلن الأهلي ضم لاعبين جديدين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية هما خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة من سموحة مع أحقية شراء.

بالإضافة للاعب التونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو" قاما من صفوف النجم الساحلي.