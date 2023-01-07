فتح الله: الفوز على المحلة مهم للفريق بعد الهزيمة السابقة أمام الأهلي

السبت، 07 يناير 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز وغزل المحلة

أبدى محمود فتح الله المدرب المساعد في الجهاد الفني لـ بيراميدز سعادته بالفوز على غزل المحلة برباعية نظيفة في الدوري.

وقال فتح الله عقب المباراة: "الفوز مهم كونه جاء بعد الهزيمة في اللقاء الأخير أمام الأهلي بجانب أنها المباراة الأولى للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وبالفعل هو فوز مهم للغاية وثلاث نقاط تضع الفريق مجددا في طور المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف "باتشيكو كان يتابع الفريق بصورة كبيرة في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة في المرحلة الماضية وكان على علم بكل شيء".

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وواصل "الوقت لم يسعفه لتطبيق كل أفكاره خاصة وأنه لم يتول تدريب اللاعبين سوى في مرتين فقط، ولابد من التركيز ومن المنتظر أن يتطور الأداء مستقبلا مع توالي اللقاءات".

وأتم تصريحاته "هناك غيابات بسبب إصابات وغيرها ومع استمرار المواجهات واللقاءات سيستمر التطور والمستوى وسيكون الفريق أفضل في كل شيء، وأمامنا مباريات مهمة وهناك مواجهة قوية منتظرة أمام فيوتشر نكرز على الفوز فيها من أجل التقدم خطوة أكبر في جدول ترتيب الدوري".

وفاز بيراميدز على المحلة برباعية دون رد اليوم السبت في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز لـ23 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك وسبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 18 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

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