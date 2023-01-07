برشلونة وسبته ومواجهة قوية لـ ريال مدريد.. تعرف على قرعة ثمن نهائي كأس الملك

يواجه ريال مدريد منافسه فياريال فيما يلتقي برشلونة بنظيره سبته في دور الـ16 من كأس الملك الإسباني.

وأقيمت اليوم السبت قرعة دور ثمن نهائي كأس الملك بعد نهاية دور الـ32 من البطولة.

وجاءت المواجهات كالآتي:

سبته ضد برشلونة

ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد

فياريال ضد ريال مدريد

سبورتنج خيخون ضد فالنسيا

الأفيس ضد إشبيلية

ريال بيتيس ضد اوساسونا

ريال مايوركا ضد سوسيداد

إسبانيول ضد أتلتيك بلباو

وتقام مباريات ثمن نهائي كأس الملك من مباراة واحدة، حيث يستضيف الفريق الذي خرج في القرعة أولا المباراة في ملعبه.

وتلعب مباريات دور ثمن النهائي أيام 17 و18 و19 يناير الجاري.

فيما ستقام دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد كذلك.

أما نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.

على أن تقام المباراة النهائية 6 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويذكر أنه تأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة 12 ناديا من الدرجة الأولى "لا ليجا"، و3 من الدرجة الثانية وأخر من الدرجة الثالثة.

ويعتبر ريال بيتيس حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الملك.