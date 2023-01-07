للمرة الثانية.. بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز وغزل المحلة

السبت، 07 يناير 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بيراميدز وغزل المحلة

حصد بلاتي توريه لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة 12 من الدوري المصري.

ونال لاعب الوسط البوركينابي على الجائزة للمزة الثانية خلال الموسم الحالي بعدما حصدها أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وتعد هذه هي المرة اثامنة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة، والثانية لـ توريه هذا الموسم بعد كل من: مصطفى فتحي (مرتين) وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وفخري لاكاي ووليد الكرتي.

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وفاز بيراميدز على المحلة برباعية دون رد اليوم السبت في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12.

افتتح رمضان صبحي أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف بلاتي توريه الهدف الثاني عقب ثلاث دقائق فقط.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 67.

وأتم رباعية إبراهيم عادل بيراميدز في الدقيقة 80.

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ماذا قدم بلاتي توريه أمام غزل المحلة؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 1

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 2

لمس الكرة:80

دقة التمريرات: %91

مراوغات ناجحة: 100%

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز لـ23 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك وسبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 18 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

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