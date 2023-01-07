خبر في الجول – محمد محمود يوافق على الانتقال إلى فيوتشر

السبت، 07 يناير 2023 - 17:02

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود - الأهلي

وافق محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي على الانتقال إلى فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com اليوم السبت فإن فيوتشر قدم عرضا للأهلي لاستعارة اللاعب لستة أشهر وهو ما وافق عليه اللاعب.

ويرفض محمد محمود الدخول في صفقات تبادلية.

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اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من صفوف وادي دجلة في يناير من عام 2019.

ولكن عانى اللاعب الشاب من إصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي مما ساهم في قلة مشاركاته مع الأهلي خلال تلك السنوات.

وإجمالا خاض محمد محمود مع الأهلي 16 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ويمتد تعاقد محمد محمود مع الأهلي حتى صيف عام 2027.

ولا يتدرب محمد محمود مع الفريق الأول للأهلي حاليا بعد قرار مارسيل كولر مدرب الفريق باقتصار المران على 25 لاعبا فقط.

وكان محمد محمود قريبا من الانتقال لفيوتشر الصيف الماضي لكن رغبة الأهلي في الحصول على مقابل مادي عطل الصفقة حسبما علم FilGoal.com آنذاك.

الأهلي محمد محمود فيوتشر الدوري المصري
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