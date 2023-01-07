تشكيل ريال مدريد – فالفيردي وبنزيمة وفينيسيوس أساسيون ضد فياريال
السبت، 07 يناير 2023 - 15:21
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة فياريال مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.
ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال لملاقاته في ملعب لا سيراميكا في الجولة 16 من الدوري الإسباني.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
في الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجير
في الوسط: لوكا مودريتش- آوريلين تشواميني- توني كروس
في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- فيدي فالفيردي
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ38 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.
فيما يأتي فياريال سابعا بـ24 نقطة.
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