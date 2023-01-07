الرياضية السعودية: النصر وقع مخالصة مالية مع فينسنت أبو بكر وقيد رونالدو

وقع نادي النصر السعودي مخالصة مالية مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من اجل قيد كريستيانو رونالدو.

وأعلن النصر منذ أيام تعاقده رسميا مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي النصر وقعت مخالصة مالية مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر وتم قيد كريستيانو رونالدو بدلا منه في القائمة الرسمية للفريق قبل مباراة الطائي أمس الجمعة.

وأوضح التقرير أن النجم البرتغالي يمكنه المشاركة بداية من مباراة الاتفاق بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد تعديه على هاتف مشجع في الدوري الإنجليزي.

النصر يمتلك في قائمته تسعة لاعبين أجانب وتخلص من فينسنت أبوبكر بحسب التقارير من أجل قيد رونالدو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن يدخل 7 لاعبين فقط قائمة المباريات.

المهاجم الكاميروني انضم لنادي النصر في صيف 2021 وشارك في 39 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وانضم رونالدو إلى النصر في الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ولكنه سيشارك بعد تطبيق عقوبة الإيقاف.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.