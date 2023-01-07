الرياضية السعودية: النصر وقع مخالصة مالية مع فينسنت أبو بكر وقيد رونالدو

السبت، 07 يناير 2023 - 14:35

كتب : محمود حمدي

رونالدو وفينسنت أبو بكر

وقع نادي النصر السعودي مخالصة مالية مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من اجل قيد كريستيانو رونالدو.

وأعلن النصر منذ أيام تعاقده رسميا مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي النصر وقعت مخالصة مالية مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر وتم قيد كريستيانو رونالدو بدلا منه في القائمة الرسمية للفريق قبل مباراة الطائي أمس الجمعة.

أخبار متعلقة:
"ستعود أقوى".. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: هذه شروط استقدام حكام أجانب.. ومثال بيراميدز "حفاظا على مكانة وأهمية البطولة".. منتخب الكويت مستمر في خليجي 25 بين جاكبو وخالد عبد الفتاح.. كيف أسهم تحليل الأداء في صفقتي ليفربول والأهلي

وأوضح التقرير أن النجم البرتغالي يمكنه المشاركة بداية من مباراة الاتفاق بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد تعديه على هاتف مشجع في الدوري الإنجليزي.

النصر يمتلك في قائمته تسعة لاعبين أجانب وتخلص من فينسنت أبوبكر بحسب التقارير من أجل قيد رونالدو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن يدخل 7 لاعبين فقط قائمة المباريات.

المهاجم الكاميروني انضم لنادي النصر في صيف 2021 وشارك في 39 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وانضم رونالدو إلى النصر في الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ولكنه سيشارك بعد تطبيق عقوبة الإيقاف.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.

النصر السعودي فينسنت أبو بكر كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا خبر في الجول – الأهلي يصرف النظر عن استعارة يعقوبو هاتاي سبور يرفض عرضا من أهلي جدة لشراء الكعبي خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك خبر في الجول - رد المبلغ والراتب.. كيف يعود شبانة إلى الزمالك الثاني.. الأهلي يعلن تعاقده مع كريستو فوت ميركاتو: بعد رونالدو.. جارسيا طريق النصر للتعاقد مع هازارد الكومي يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال ثنائي الإسماعيلي إلى المصري
أخر الأخبار
ذا أثليتك: روبرتو مارتينيز توصل إلى اتفاق شفهي لتدريب البرتغال.. وموعد الإعلان الرسمي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – فالفيردي وبنزيمة وفينيسيوس أساسيون ضد فياريال ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية السعودية: النصر وقع مخالصة مالية مع فينسنت أبو بكر وقيد رونالدو ساعة | ميركاتو
"ستعود أقوى".. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (4) - (0) غزل المحلة.. جوووول إبراهيم عادل 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: هذه شروط استقدام حكام أجانب.. ومثال بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل غزل المحلة – خماسي في الوسط ومهاجم وحيد ضد بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية