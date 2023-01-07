حلم زيدان لن يتحقق.. ديشامب يجدد تعاقده مع فرنسا

السبت، 07 يناير 2023 - 12:47

كتب : رامي جمال

فرنسا - المغرب - ديشامب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت رسميا تجديد تعاقد المدير الفني للديوك ديديه ديشامب حتى شهر يونيو من عام 2026.

وجاء ذلك التجديد ليقطع رسميا التكهنات التي أثيرت خلال الأشهر الماضية بأن ديشامب سيرحل عن تدريب فرنسا وسيتولى زين الدين زيدان المهمة حتى لو كان توج الأول بلقب كأس العالم 2022.

وخسر منتخب فرنسا نهائي كأس العالم 2022 بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح أمام الأرجنتين بعد التعادل إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وتولى ديشامب تدريب فرنسا في عام 2012 وخاض مع الفريق 139 مباراة وفاز في 89 لقاء وتعادل في 28 مواجهة وخسر 22 مرة فقط.

وسجل منتخب فرنسا تحت قيادة ديشامب 279 هدفا واستقبل 119.

وتحت قيادته حصل منتخب فرنسا على لقبي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 وبلغ نهائي يورو 2016 ونهائي المونديال 2022.

كما بلغ ربع نهائي مونديال 2014 ودور الـ16 من يورو 2020.

وظل منتخب فرنسا في المراكز الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وتحدث زيدان سابقا في حوار لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن حلمه بتدريب فرنسا قائلا: "بالطبع أريد ذلك، وسأكون مدربًا لفرنسا، آمل ذلك يومًا ما، متى؟ هذا لا يعتمد عليّ، لكني أريد إكمال ما بدأته مع منتخب فرنسا، لقد عرفته كلاعب، وهو أفضل ما حدث لي".

وتابع "المنتخب الفرنسي محفور في ذهني، هل سأخلف ديشامب؟ لا أعرف. لو توجب عليّ ذلك فسأفعله، أقول إنني أريد ذلك يومًا ما لو سنحت الفرصة، حاليًا هناك فريق ولديه أهدافه، الأمر كله لا يتوقف علي، منتخب فرنسا هو أجمل شيء ممكن".

"نطحة ماتيراتزي كانت لحظة وحدث ما حدث، لاحقًا يجب أن أتقبل الأمر، لست فخورًا بذلك، لكنه جزء من مسيرتي، كنت هشًا جدًا في تلك اللحظة، ولكن هذه هي مسيرتي، هذه هي قصة حياتي، تمامًا مثل تسجيلي هدفين في نهائي 1998. ولهذا أقول إن مسيرتي مع فرنسا لم تنته بعد، لا أريد أن تكون تلك النطحة آخر لقطة لي مع المنتخب".

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