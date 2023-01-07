خبر في الجول - عرضان لضم أحمد عادل من الاتحاد.. وموقف اللاعب

تلقى أحمد عادل صانع ألعاب الاتحاد السكندري عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد عادل تلقى عرضين من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وأبلغ إدارة الاتحاد برغبته بالرحيل.

ويفضل عادل الانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما تلقى مكالمة من أحمد سامي مدرب الفريق أقنعه فيها بدوره وانتقاله.

وينتظر أحمد عادل موقف نادي الاتحاد من عرض سيراميكا كليوباترا سواء بالموافقة على رحيله أو استمراره بصفوف الفريق.

أحمد عادل سبق وانضم إلى قائمة روي فيتوريا الأولى مع منتخب مصر في شهر سبتمبر الماضي.

وقال عادل في ذلك التوقيت عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أكن سأنضم إلى فريق الاتحاد السكندري ولكن انتقلت بعد مكالمة حسام حسن صاحب الفضل الكبير عليّ ومن أسباب انضمامي إلى المنتخب".

أما عن مفاوضات الانضمام إلى أحد القطبين فكشف لاعب الاتحاد "حدث تواصل شفهي مع الأهلي ولكن دون عروض رسمية، أي لاعب يتمنى الانضمام إلى الأهلي".

أما عن اختياره بين الأهلي أو الزمالك قال: "الأمر يتوقف على العروض المقدمة وظروف كل ناد وفي أي منهم سأستفيد، الأمر لا يتعلق بكوني لعبت للزمالك من قبل فيعني عودتي مرة أخرى".

واختتم تصريحاته "رحيلي من الاتحاد السكندري سيكون من خلال النادي، وامتلك سبعة عروض أحدهم خارج مصر".

صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك ولعب للمصري ومصر للمقاصة ويلعب بقميص الاتحاد منذ صيف 2021.