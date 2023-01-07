هاتاي سبور يرفض عرضا من أهلي جدة لشراء الكعبي

رفض نادي هاتاي سبور التركي عرضا من أهلي جدة للتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي.

ويرغب أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني في التعاقد مع مهاجم أجنبي لتعويض لويس جرابان.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن إدارة نادي هاتاي سبور رفضت عرضا من أهلي جدة لشراء عقد المغربي أيوب الكعبي بقيمة مليون و 100 ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي يتقوم بمحاولة جديدة للتعاقد مع المهاجم المغربي في ظل الحاجة الماسة لمهاجم صاحب خبرات.

ويبحث الأهلي عن مهاجم جديد لتعويض لويس جرابان الذي قرر فسخ تعاقده من طرف واحد بحجة عدم حصوله على مستحقاته.

ويحتل أهلي جدة المركز السادس برصيد 24 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن الفيصلي متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية السعودية ولكن فريق بيتسو موسيماني لعب مباراة أقل.

وتولى موسيماني تدريب أهلي جدة عقب رحيله عن تدريب الأهلي الذي قادة للفوز بلقبين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما للسوبر الإفريقي.

ولعب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة المغربية، قبل أن ينضم لنهضة بركان.

وخاض صاحب الـ30 عاما تجربة مع نادي هيبي فورتين الصيني قبل أن ينتقل للوداد معارا ثم استقر به الحال مع هاتاي سبور التركي.

المهاجم المغربي لعب مع هاتاي سبور 50 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 4 آخرين.