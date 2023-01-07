مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اجتماع مرتقب مع كلاتنبيرج.. والنتائج تحدد منطق الأندية

ينوي اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "هدف الاجتماع لتقديم الدعم للحكام وتحقيق المزيد من الاستقرار والانضباط خلال الفترة المقبلة".

وواصل "سنعرض على كلاتنبيرج إضافة المزيد من العناصر لمساعدته في إدارة اللجنة مع الاستفسار عن بعض القرارات مثل تعيين الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراتين متتاليتين في الدرجة الثانية لنادي النصر أمام الترسانة ثم القناة".

وأكمل المصدر حديثه "كذلك سوف نسأل عن طريق تعامل الحكام مع الحالات الجدلية وطريقة عمل تقنية الفيديو".

وشدد المصدر "اتحاد الكرة لا ينحاز لطرف على حساب آخر ونعمل فقط لتحقيق العدالة وأخطاء الحكام واردة ويتم التعامل معها بقرارات إدارية بمعرفة لجنة الحكام التي لا يتدخل أحد في عملها على الإطلاق".

وأردف "اللجنة تجد صعوبة في العمل بسبب اعتراضات الأندية على الحكام الدوليين أصحاب الخبرات وفي الوقت ذاته عدم تحمل أو قبول الحكام الجدد".

وتابع "لذا نطالب الأندية بدعم الحكام والصبر عليهم لأن الضغط وتعرضهم الدائم للانتقاد سيزيد من الأزمة ولن يحلها".

وأكمل "النتائج هي من تحدد منطق الأندية في تقييم الحكام بدليل أن في الموسمين الماضيين كان الزمالك لا يشتكي بينما كان الأهلي دائم الحديث حول ملف التحكيم والأن انقلب الوضع".

وأتم المصدر حديثه "من المؤكد أن الاخطاء التى أن وجدت غير متعمدة وأن اتحاد الكرة يبذل كل في وسعه لتطوير منظومة التحكيم ولذلك تم استقدام خبير أجنبي بعد أن شهدت السنوات الماضية أزمات كبيرة مع الرؤوساء المصريين للجنة على اختلاف أشخاصهم".