مرتضى يعلن 5 قرارات بعد اجتماع إدارة الزمالك.. شكاوى وطلب حكام أجانب

السبت، 07 يناير 2023 - 11:13

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدة قرارات عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي أقيم في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة.

وجاءت القرارات كالتالي:

** التقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضة ضد اتحاد الكرة.

** التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص أخطاء التحكيم المتعمدة.

** قرر مجلس إدارة الزمالك مطالبة اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته على نفقة الاتحاد.

** المطالبة بالاستماع للحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والداخلية في الدوري.

** التقدم بشكوى للشركة المتحدة ضد أحمد شوبير والمطالبة برحيله عن قناة "أون تايم سبورتس".

وكان مرتضى منصور تحدث عبر قناة الزمالك قائلا: "سنطالب اتحاد الكرة بالاستماع لما دار بين الحكم محمود ناجي وحكم الفيديو محمد الصباحي في هدف الداخلية. إذا تم رفض طلبنا سنصعد الأمر لوزير الشباب والرياضة".

وعن عبد الله جمعة وأحمد فتوح قال: "أحدهما قد التزم، والآخر أضعه تحت الاختبار".

وأردف "الرياضي يجب أن يكون في وعيه 24 ساعة. ويجب أن يحافظ على صحته وألا يسير في هذا الطريق".

وأتم مرتضى تصريحاته "اعتذار عبد الله جمعة كذّب من قالوا أنه وفتوح سيأخذان التسجيل ويرفعان قضية ضدي".

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