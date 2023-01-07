خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك

أتم النادي الأهلى اتفاقه مع مروان عطية لاعب وسط نادي الاتحاد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه لضم مروان عطية وحصل على توقيعه بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.

وستكلف الصفقة النادي الأهلي مبلغا ماليا يفوق العشرين مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد لاتفاقها مع اللاعبين.

الصفقة قد تعلن خلال ساعات بشكل رسمي بعدما حسمت رغبة اللاعب اختياره للأهلي عن بيراميدز.

موقف الزمالك

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك لم يدخل طرفا في المفاوضات بشأن التعاقد مع مروان عطية لكن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد أبلغ الزمالك بالصفقة أدبيا احتراما لوعده السابق لمرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وتراجع الزمالك عن التفاوض مع مروان عطية بعدما وجد أنه ليس في حاجة لإتمام الصفقة في الوقت الحالي بعدما حاول ضمه خلال الصيف الماضي.

وكان مصدر من الاتحاد السكندري قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "وصلنا ثلاثة عروض لمروان عطية من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز. رغبتنا هي الحصول على أكبر عائد مادي في حالة بيعه، أفضل لنا من الحصول على لاعبين إن استعرناهم، ستكلفنا عقودهم نفس قيمة ما سنحصل عليه من الصفقة".

الزمالك كان قد حاول التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأرسل عرضا رسيما وفقا لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد ولكن النادي أصر على بقاء مروان عطية ورفض رحيله عن الفريق.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك عطية مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدف واحد.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط شارك مع الاتحاد في 94 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد مع الثنائي محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي حتى صيف 2027 وخالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.