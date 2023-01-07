خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك

السبت، 07 يناير 2023 - 10:40

كتب : هاني العوضي حامد وجدي

مروان عطية - الاتحاد

أتم النادي الأهلى اتفاقه مع مروان عطية لاعب وسط نادي الاتحاد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه لضم مروان عطية وحصل على توقيعه بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.

وستكلف الصفقة النادي الأهلي مبلغا ماليا يفوق العشرين مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد لاتفاقها مع اللاعبين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أبها ليس وحده.. الحزم الأقرب للتعاقد مع أوباما عضو إدارة سموحة: وقفنا ضد تعاقد فرج عامر مع الشعباني.. ووافقنا على الصفقات وآخرها الشيخ في الجول يكشف موعد عودة الونش من قطر.. وخطوة جديدة محتملة "هنا ستحقق أحلامك".. رسالة علي معلول لاستقبال مواطنه كريستو في الأهلي

الصفقة قد تعلن خلال ساعات بشكل رسمي بعدما حسمت رغبة اللاعب اختياره للأهلي عن بيراميدز.

موقف الزمالك

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك لم يدخل طرفا في المفاوضات بشأن التعاقد مع مروان عطية لكن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد أبلغ الزمالك بالصفقة أدبيا احتراما لوعده السابق لمرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وتراجع الزمالك عن التفاوض مع مروان عطية بعدما وجد أنه ليس في حاجة لإتمام الصفقة في الوقت الحالي بعدما حاول ضمه خلال الصيف الماضي.

وكان مصدر من الاتحاد السكندري قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "وصلنا ثلاثة عروض لمروان عطية من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز. رغبتنا هي الحصول على أكبر عائد مادي في حالة بيعه، أفضل لنا من الحصول على لاعبين إن استعرناهم، ستكلفنا عقودهم نفس قيمة ما سنحصل عليه من الصفقة".

الزمالك كان قد حاول التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأرسل عرضا رسيما وفقا لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد ولكن النادي أصر على بقاء مروان عطية ورفض رحيله عن الفريق.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما يشارك مع الفريق الأول للاتحاد السكندري منذ عام 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك عطية مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل هدف واحد.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط شارك مع الاتحاد في 94 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 6 أهداف.

وسبق لمروان عطية الانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية التعاقد مع الثنائي محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي حتى صيف 2027 وخالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.

الأهلي الاتحاد السكندري مروان عطية
نرشح لكم
الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا الرياضية السعودية: النصر وقع مخالصة مالية مع فينسنت أبو بكر وقيد رونالدو خبر في الجول – الأهلي يصرف النظر عن استعارة يعقوبو هاتاي سبور يرفض عرضا من أهلي جدة لشراء الكعبي خبر في الجول - رد المبلغ والراتب.. كيف يعود شبانة إلى الزمالك الثاني.. الأهلي يعلن تعاقده مع كريستو فوت ميركاتو: بعد رونالدو.. جارسيا طريق النصر للتعاقد مع هازارد الكومي يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال ثنائي الإسماعيلي إلى المصري
أخر الأخبار
ذا أثليتك: روبرتو مارتينيز توصل إلى اتفاق شفهي لتدريب البرتغال.. وموعد الإعلان الرسمي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – فالفيردي وبنزيمة وفينيسيوس أساسيون ضد فياريال ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية السعودية: النصر وقع مخالصة مالية مع فينسنت أبو بكر وقيد رونالدو ساعة | ميركاتو
"ستعود أقوى".. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (4) - (0) غزل المحلة.. جوووول إبراهيم عادل 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: هذه شروط استقدام حكام أجانب.. ومثال بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل غزل المحلة – خماسي في الوسط ومهاجم وحيد ضد بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية