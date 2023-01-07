مواعيد مباريات اليوم 7-1-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول والمصري والاتحاد وريال مدريد

السبت، 07 يناير 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في أستون فيلا

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات على المستويين المحلي والعالمي.

ففي الدوري المصري سنشهد إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 12.

والبداية ستكون في الثالثة إلا ربع عصراء بمواجهة بيراميدز أمام غزل المحلة.

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وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي تمام السابعة مساء سيواجه المصري منافسه الاتحاد السكندري عبر القناة ذاتها.

وخلال الوقت ذاته وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه سيراميكا كليوباترا نظيره فيوتشر.

وفي الدوري الإسباني سيواجه فياريال منافسه ريال مدريد في تمام الخامسة والربع مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم و1 إتش دي".

وسيلتقي يوفنتوس بنظيره أودينيزي في تمام السابعة مساء في الدوري الإيطالي.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1 بريميوم".

وعبر القناة ذاتها سيواجه مونزا نظيره إنتر ميلان في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

وفي بطولة خليجي 25 سيواجه البحرين نظيره الإمارات في الثالثة والربع عصراء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

وعبر القناة ذاتها سيواجه الكويت نظيره قطر في تمام السادسة والربع مساء.

وسيواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

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ليفربول صلاح خليجي الاتحاد السكندري المصري
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