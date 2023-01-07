خبر في الجول - أبها ليس وحده.. الحزم الأقرب للتعاقد مع أوباما

السبت، 07 يناير 2023 - 01:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

أوباما يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الرابع في توسكر

علم FilGoal.com أن يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك بات أقرب للانتقال إلى نادي الحزم السعودي.

ويفاضل الزمالك حاليا بين عرضي الحزم وأبها قبل اتخاذ القرار النهائي، إلا أن الحزم بات الأقرب.

وسيتم الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع حق الشراء.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تحدث في تصريحات سابقة عبر قناة الزمالك عن عرض سعودي وصل إليه لضم أوباما.

وأوضح منصور "لدينا عرض ليوسف إبراهيم أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء".

وانتقل محمود علاء إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي.

ويحتل الزمالك حامل اللقب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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