"هنا ستحقق أحلامك".. رسالة علي معلول لاستقبال مواطنه كريستو في الأهلي

السبت، 07 يناير 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

محمد الضاوي "كريستو"

استقبل التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي مواطنه محمد الضاوي "كريستو" الوافد الجديد من النجم الساحلي.

جاء ذلك عبر رسالة صوتية نشرها الأهلي عبر حساباته الرسمية.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

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نعرف يا أخي أنها رحلة طويلة، ولكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة.

هنا كل شيء مختلف. التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء.

هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي.

كريستو.. مرحبا بك في النادي الأهلي.. قلعة البطولات.. فخر الأمة.. نادي القرن.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي التونسي.

وتم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء اليوم.

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وهذه ثاني صفقات الأهلي الشتوية بعد الإعلان عن التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.

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