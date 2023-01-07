في الجول يكشف موعد عودة الونش من قطر.. وخطوة جديدة محتملة

ينتظر نادي الزمالك عودة مدافع الفريق محمود حمدي "الونش" من قطر.

ووصل الونش إلى قطر نهاية ديسمبر الماضي لبدء مرحلة جديدة في عملية تأهيله من الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش سيعود من قطر خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري.

ويسود اتجاه داخل نادي الزمالك لسافر اللاعب إلى إنجلترا مرة أخرى لعرضه على الطبيب الخبير الإنجليزي الذي أجرى له العملية الجراحية.

ويرغب الزمالك في عرض التقارير الخاصة بالبرامج التأهيلية التي خضع لها الونش في الإمارات وقطر والتنسيق بين الخبير والجهاز الطبي للزمالك قبل تحديد موعد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات.

وتتوقف خطوة سفر الونش إلى إنجلترا وفقا لإنهاء أوراق السفر والحصول على التأشيرة الخاصة باللاعب.

وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة سموحة في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب صاحب الـ 27 عاما عن صفوف الزمالك منذ الجولة الأولى في مسابقة الدوري بالموسم الحالي.