مرتضى منصور يعلن عودة إسماعيل يوسف إلى الجهاز الفني في الزمالك

السبت، 07 يناير 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف - مرتضى

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عودة إسماعيل يوسف إلى الجهاز الفني للفريق في منصب المدرب العام تحت قيادة جوسفالدو فيريرا.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "إسماعيل يوسف كادر فني وإداري محترم".

وأضاف "كنا نريده (مجلس الإدارة) ولكن حين أتينا (بعد الانتخابات الأخيرة) كان أسامة نبيه موجودا في منصب المدرب العام".

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وأوضح "أمير مرتضى (المشرف العام على الكرة) وفيريرا يريدانه معهما وبناء عليه نرحب به في الجهاز الفني".

وعاد منصور للحديث عن الدوري قائلا: "معظم الأندية عدا الأهلي لديها مشاكل مع التحكيم، ولو لو احتسبوا لنا ركلات الجزاء التي نستحقها أمام أسوان والداخلية لكان معنا 5 نقاط تعوض الفارق عن الأهلي".

واختتم "أقول لجماهير الزمالك لا تيأسوا. لقد أصدرت العقوبات لأن "زعلكم زعلي". عندما تتحسن النتائج ونعتلي القمة ستعود الأمور كما كانت".

واعتذر أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

وودع نبيه لاعبي الفريق قبل مران الأربعاء الختامي قبل مواجهة الداخلية في مسابقة الدوري.

وانتهت مباراة الداخلية بالتعادل 1-1، بينما خسر الزمالك قبلها أمام أسوان 2-1.

ويحتل الزمالك حامل اللقب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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