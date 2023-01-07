مرتضى منصور: قبلت اعتذار عبد الله جمعة.. وهذا شرط عودته للعب

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نهاية أزمة عبد الله جمعة ظهير الفريق، وذلك عبر قناة النادي الرسمية.

وقال منصور مخاطبا جمعة : "قبلت اعتذارك وأتمنى من الجماهير أن تقبله. واثق أننا سنبدأ صفحة جديدة من الآن".

وأضاف "أنت مخلص للنادي وأتتك عدة عروض ولكنك كنت دائما تعتذر عن عدم قبولها".

وواصل "لقد تأكدت بشكل شخصي أنك ستسير في الطريق السليم لأنك لاعب موهوب".

وتابع منصور "نحن لا نبيع أبناءنا، والخطأ وارد في سن الشباب. طالما أن اللاعب أدرك خطأه وقرر أن يصلحه فلا مشكلة".

وأوضح "لعب عبد الله جمعة من عدمه هو عمل المدرب جوسفالدو فيريرا".

وقال عبد الله جمعة عن ذلك: "أعتذر لمرتضى منصور وجمهور الزمالك. حين قيل لي أن آتي لإجراء التحليل في النادي أتيت وخضعت له دون أي مشاكل. سأبدأ صفحة جديدة وأعدكم برؤية شيء مختلف تماما".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك متهما الثنائي بتعاطي المخدرات.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.