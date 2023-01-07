خبر في الجول - رد المبلغ والراتب.. كيف يعود شبانة إلى الزمالك

السبت، 07 يناير 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

محمود شبانة - سموحة

علم FilGoal.com بكيفية عودة محمود شبانة مدافع الزمالك المعار في صفوف سموحة إلى النادي الأبيض مرة أخرى.

يأتي ذلك بوجود بند في عقد إعارة شبانة، يتيح للزمالك قطع إعارته مقابل رد المبلغ الذي تلقاه مقابل الصفقة.

أيضا بموجب البند ذاته، يسترد سموحة الراتب الذي حصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن القرار النهائي لم يحسم حتى الآن، ولكن قطع الإعارة هو الأقرب نظرا لرغبة الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا في استعادة اللاعب.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عودة شبانة في شهر يناير.

فيما رد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لا مانع في ذلك بشرط تنفيذ الاتفاق ورد المبالغ وفقا للعقد.

ويعاني الزمالك من غياب مدافعه محمود حمدي الونش لإصابة طويلة الأمد، حيث يواصل المدافع تأهيله في قطر حاليا.

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