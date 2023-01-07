راشفورد لا يتوقف.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية في كأس الاتحاد الإنجليزي

واصل ماركوس راشفورد ظهوره المميز مع مانشستر يونايتد وقاده للتأهل لدور الـ 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الدور الثالث من المسابقة.

وسجل أنتوني ماثيوس وكونور كوداي (بالخطأ في مرماه) وماركوس راشفورد أهداف يونايتد فيما سجل كونور كوداي هدف إيفرتون الوحيد.

مانشستر يونايتد سجل 4 أهداف وصنع 3 خلال 5 مباريات خاضها منذ عودته لصفوف يونايتد من منافسات كأس العالم 2022.

كما شارك ديوجو دالوت بصفة أساسية في تشكيل يونايتد للمرة الأولى منذ نهاية كأس العالم، بعد أن شارك كبديل في مباراة بورنموث الأخيرة في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز يونايتد 3-0.

فيما استمر تواجد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تتويجه مع منتخب بلاده بالمونديال.

أحداث المباراة

سجل مانشستر يونايتد مبكرا بعدما مر ماركوس راشفورد بشكل رائع من جهة اليسار ثم مرر كرة عرضية قابلها أنتوني ماثيوس بتسديدة سكنت المرمى الخالي في الدقيقة الرابعة.

وعدل إيفرتون النتيجة بعد كرة عرضية من نيال موباي من يمين منطقة الجزاء مرت بغرابة من بين أقدام ديفيد دي خيا فقابلها كونور كوادي بتسديدة من على خط المرمى سكنت الشباك الخالية في الدقيقة 14.

ومر ماركوس راشفورد بشكل رائع من جهة اليسار ثم أسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول كونور كوادي إبعادها ولكنه أسكنها يسار مرماه بالخطأ في الدقيقة 52.

وبناء على تدخل تقنية الفيديو ألغى حكم المباراة هدفا التعادل لفريق إيفرتون بداعي وجود تسلل على ديماراي جراي في الدقيقة 74.

ونجح ماركوس راشفورد في تسيجل الهدف الثالث من علامة الجزاء أُحتسبت بعد منع بن جودفري لمحاولة مرور أليخاندرو جارناتشو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.