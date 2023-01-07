الثاني.. الأهلي يعلن تعاقده مع كريستو

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي التونسي.

وتم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء اليوم.

وودع الضاوي الشهير بـ"كريستو" فريقه النجم الساحلي وكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري خلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي.

وسافر خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى تونس للعمل على ضم كريستو وإنهاء أزمة لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي الحالي سوليماني كوليبالي والتوقيع على شهادة إبراء ذمة.

ثم وصل اللاعب إلى القاهرة الجمعة رفقة مرتجي تمهيدا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي.

من تونس إلى الجزيرة 📍 مرحبا بك في قلعة البطولات...النادي الأهلي 🦅#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/tn6oGFrdOX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 6, 2023

وبموجب الاتفاق فسوف تكلف الصفقة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار ولكن لن يدفع الأهلي منها سوى 200 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالح الأهلي في أزمة سوليماني كوليبالي.

وقال قيس بن أحمد المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي في وقت سابق "إم بي سي مصر" قائلا: "تم إبرام التعاقد مع اللاعب ومع النادي الأهلي".

وواصل "كريستو لاعب صغير السن ويعول عليه النجم الساحلي ولكن الأقدار قررت أن يلتحق بالأهلي وأعتقد أن الانتقال في مصلحة جميع الأطراف كذلك".

وأردف "نعتبر الصفقة جزء منها يخدم مصالحنا في ظل مشكلة مستحقات سوليماني كوليبالي مع الأهلي وتم تسوية الأمر والتخلص من الأعباء المالية".

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وهذه ثاني صفقات الأهلي الشتوية بعد الإعلان عن التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.