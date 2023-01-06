فوت ميركاتو: بعد رونالدو.. جارسيا طريق النصر للتعاقد مع هازارد

الجمعة، 06 يناير 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

يخطط نادي النصر لضم صفقة كبرى جديدة خلال الصيف المقبل بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأعلن النصر التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن النصر يخطط للتعاقد مع البلجيكي غيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني بعد أيام من ضم رونالدو.

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وأشار التقرير إلى أن خطوة النصر تاتي ضمن خطة السعودية لجذب الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وأوضح التقرير أن رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر اتصل بإيدين هازارد للانضمام إلى صفوف النادي السعودي في الصيف المقبل.

وشدد التقرير على أن المدرب الفرنسي تربطه علاقة جيدة باللاعب البلجيكي منذ تواجدهما في ليل.

OM : Quand Eden Hazard évoque ses souvenirs avec... Rudi Garcia ! - Le10sport.com

ولعب هازارد في صفوف ليل بين عامي 2008-2012 قبل الانتقال لتشيلسي الإنجليزي ومنه إلى ريال مدريد منذ صيف 2019.

بينما تولى جارسيا تدريب ليل بين عامي 2008-2013 وحصل هازارد تحت قيادة جارسيا على لقب الدوري الفرنسي موسم 2010-2011.

وتولى جارسيا تدريب النصر منذ بداية الموسم الجاري ويتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

ومنذ انتقال هازارد إلى ريال مدريد في 2019 لم يظهر بالمستوى المميز الذي كان يقدمه في تشيلسي.

وأعلن هازارد اعتزاله اللعب الدوري مع منتخب بلجيكا عقب توديع كأس العالم من دور المجموعات.

ولعب هازارد البالغ من العمر 31 عاما مع ريال مدريد 73 مباراة فقط سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

النصر السعودي إيدين هازارد
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