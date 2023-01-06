قائمة المصري - عودة دغموم لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الجناح الجزائري عبد الرحيم دغموم والظهير حسن علي واستمرار غياب المدافع محمد دبش.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت - محمد شحاتة - محمود جاد

خط الدفاع: عمرو طارق - عماد بو بكر - إسلام أبو سليمة - أسامة الجزار - عمرو سعداوي - فوزي جاد - إسلام المزين - حسن علي

خط الوسط: إيزي إيميكا - عمرو موسى - محمد عبد اللطيف جريندو - عبد الرحيم دغموم - أحمد الشيخ - إلياس الجلاسي - أحمد شداد - زياد فرج

خط الهجوم: أنتوني أكبوتو - فرانك أتوجا - مروان حمدي

ويلعب المصري ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساء السبت 7 يناير في استاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري سادسا برصيد 18 نقطة.