محمد السيد يفوز على لاعب إسرائيل ويحصد ذهبية العالم للسلاح

حصد محمد السيد لاعب منتخب مصر في السلاح ذهبية بطولة العالم بعد الفوز على لاعب إسرائيل.

وفاز السيد على لاعب إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بلقب بطولة العالم تحت 20 عاما المقامة في إيطاليا.

مشوار البطولة

فاز محمد السيد على بطل إستونيا بنتيجة 15-12 في الدور128.

وتغلب البطل المصري على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-13 في الدور64.

وفاز السيد على لاعب إسرائيل 15-14 بثمن نهائي البطولة.

وحجز السيد مقعدا في نهائي المسابقة بعد الفوز في نصف النهائي على حساب بطل إيطاليا بنتيجة 11-10.

وحقق البطل المصري الميدالية الذهبية عقب الفوز على لاعب إسرائيلي آخر في نهائي البطولة.

السيد سبق وأن توج بالميدالية الذهبية في منافسات المبارزة سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وفاز السيد في المباراة النهائية على الإيطالي فاليريو كومو بنتيحة 15-13.