الكومي يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال ثنائي الإسماعيلي إلى المصري

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن سبب فشل صفقة انتقال الثنائي عمر الوحش ومحمد الشامي إلى النادي المصري.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال عمر الوحش ومحمد الشامي إلى المصري فشلت".

وأضاف "اللاعبان انتظما في تدريبات الإسماعيلي. هذا الموضوع قد انتهى".

وأوضح "جاء ذلك لأن مسؤولو المصري لم يرسلوا الشيك المتفق عليه في الموعد".

أما عن الأنباء عن رحيل محمود الشبراوي لاعب وسط الإسماعيلي، نفى الكومي وجود أي نية للبيع.

وقال رئيس الإسماعيلي: "لا نية لبيع محمود الشبراوي. اللاعب مستمر في صفوف الإسماعيلي عكس ما يتردد".

في الإطار ذاته كشف كشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الاتفاق مع الإسماعيلي كان انتقال عمر الوحش ومحمد الشامي على سبيل البيع النهائي مقابل 7 ملايين جنيه دون صفقات تبادلية".

وأوضح "اتفقنا مع الإسماعيلي أن هناك لاعبين متاحين للرحيل من أجل الاتفاق معهم وذلك بعيدا عن صفقة الوحش والشامي ولكنهم لم يقنعوا هؤلاء اللاعبين حتى الآن".

وتابع "حال أصر الإسماعيلي على دخول صفقات تبادلية بخلاف المقابل المادي سيتم إرجاء الصفقة إلى نهاية الموسم مع دراسة احتياجات الفريق وقتها".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.