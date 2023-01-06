خليجي 25 – السعودية تحقق الانتصار الأول بثنائية في شباك اليمن

الجمعة، 06 يناير 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

مباراة السعودية واليمن

حقق منتخب السعودية الانتصار الأول في بطولة كأس الخليج النسخة الـ 25.

وفاز منتخب السعودية على اليمن بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل سميحان النابت ومصعب الجوير هدفي المنتخب السعودي في شباك اليمن في المباراة التي أقيمت على استاد البصرة.

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وكتب المنتخب السعودي الانتصار الأول في "خليجي 25" بعدما انتهت مباراة الافتتاح بالتعادل السلبي بين العراق وسلطنة عمان.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط يليه العراق وعمان بنقطة وحيدة ثم اليمن بدون نقاط.

وسجل سميحان النابت لاعب المنتخب السعودي أول أهداف البطولة.

ويتولى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي مهمة تدريب الفريق الأول للأخضر بدلا من الفرنسي هيرفي رينارد.

ويخوض منتخب السعودية البطولة بلاعبي المنتخب الأولمي إضافة إلى بعض لاعبي المنتخب الاول الذين لم يحصلوا على الفرصة في كأس العالم 2022.

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أحداث المباراة

أنقذ نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي فرصة هدف لمنتخب اليمن بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

وجاء الرد السعودي سريعا وسجل سميحان النابت الهدف الأول من تسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 18.

وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني لمنتخب السعودية في الدقيقة 33 بعد مجهود فردي رائع.

وأهدر أنيس المعاري فرصة لا تضيع على المنتخب اليمني بعدما وضع الكرة خارج المرمى الخالي من حارسه نواف العقيدي.

في المقابل تصدى إسماعيل الهارش حارس مرمى منتخب اليمن لتسديدة قوية من رائد الغامدي مهاجم المنتخب السعودي.

ويلعب منتخب السعودية ضد العراق يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، فيما يواجه منتخب اليمن نظيره العماني.

خليجي 25 المنتخب السعودي
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