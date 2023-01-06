فرج عامر: سموحة أول ناد سعى للتعاقد مع أيمن الرمادي.. وهذا ما منعني

الجمعة، 06 يناير 2023 - 22:59

كتب : بسام أبو بكر

فرج عامر رئيس سموحة

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن كون ناديه أول من سعى للتعاقد مع أيمن الرمادي مدرب أسوان الحالي.

وقال عامر عبر فيسبوك:

معلومة هامة جدا.. سموحة كان أول ناد سعى للتعاقد مع أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان في العام الذي السابق لتعاقده مع ناديه. ولكن ابتعادي عن نادي سموحة لموسم واحد هو ما منعني من ذلك.

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أيمن الرمادي مدير فني عالمي أتمنى له كل النجاح والتوفيق مع نادي أسوان، وهو مشروع مدير فني ناجح للمنتخب المصري في يوم ما مستقبلا.

ويقود سموحة حاليا المدرب طارق العشري.

فيما تولى الرمادي قيادة أسوان خلفا لربيع ياسين بعد مرور أول 3 جولات من الدوري المصري الممتاز.

وخسر فرج عامر مقعد رئاسة سموحة أمام وليد عرفات في انتخابات سابقة، قبل أن تعاد الانتخابات على مقعد الرئيس بعد حكم قضائي ببطلانها، ليفوز برئاسة النادي مرة أخرى ويعود إلى منصبه.

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