مدرب ريو أفي: انتقال يعقوبو إلى الأهلي؟ نسعد إذا أتت لأحدنا فرصة تحسين ظروفه المعيشية

تحدث لويس فريري مدرب ريو أفي البرتغالي عن انتقال مهاجمه الغاني عزيز يعقوبو المحتمل إلى صفوف الأهلي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي السابق قبل مباراة فيتوريا جيماريش في الدوري البرتغالي، حيث خرج يعقوبو من قائمة الفريق لتواجده في القاهرة من أجل الانتقال.

وقال فريري في المؤتمر: "هذه مسألة إدارية. أنا أركز على المباراة أمام فيتوريا جيماريش".

وأضاف "إنه لاعب عزيز بالنسبة لنا جميعا، ولكنه في إطار عملية انتقال وسنرى كيف ستسير".

وأوضح "إذا تم حسم الاتفاق، الإدارة تعرف كيف نفكر".

وتابع فريري "إنها مسألة تتخطاني، لأن عملي هو تجهيز الفريق وحصد النقاط والفوز بالمباريات".

وواصل "اللاعبون يشعرون بالسعادة إذا أتت الفرصة لأي شخص منهم لتحسين ظروفه المعيشية".

وأكمل "حين تكون هناك إمكانية انتقال، طالما أنها جيدة للاعب والنادي فهذا يصبح جيدا للجميع. تلك الأمور جزء من كرة القدم".

وتعطل إتمام الصفقة بسبب عدم اجتياز يعقوبو للكشف الطبي، ليطلب الأهلي إعادته.

وعانى عزيز من قطع في الرباط الصليبي في وقتٍ سابق من مسيرته، مما يثير تخوف إدارة الأهلي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بدأنا المفاوضات مع ريو أفي وعزيز يعقوبو لتحويل فكرة البيع النهائي إلى إعارة لستة أشهر".

وأضاف "هذا الإجراء جاء لرغبتنا في الاطمئنان على اللاعب وعدم تأثره بالإصابات التي تعرض لها سابقا".

ويحتل ريو أفي المركز السابع في الدوري البرتغالي برصيد 19 نقطة.