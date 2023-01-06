خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وعبد الله جمعة.. وقرارات خلال ساعات

الجمعة، 06 يناير 2023 - 22:06

كتب : محمد فتحي

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

علم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع عبد الله جمعة ظهير الفريق.

جاء ذلك من أجل تهدئة الأمور وتصفية الأجواء، على خلفية ما حدث قبل وبعد مباراة الزمالك أمام الداخلية.

وعلم FilGoal.com أيضا أن هناك قرارات بهذا الصدد ستصدر خلال الساعات القادمة.

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ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك متهما الثنائي بتعاطي المخدرات.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

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