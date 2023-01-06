انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (1) إيفرتون

الجمعة، 06 يناير 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع أنتوني

يلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستمر تواجد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تتويجه مع منتخب بلاده بالمونديال.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

أخبار متعلقة:
انتقال حر.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع أحمد الشيخ هداف الدوري تشكيل مانشستر يونايتد - عودة دالوت.. راشفورد يقود الهجوم أمام إيفرتون في الجول يكشف - ماذا حدث بين العشري وزياد طارق وحقيقة عدم رغبته بالتعاقد مع اللاعب خبر في الجول - مثلما حدث مع الأهلي.. اتحاد الكرة ينوي جدولة ديون الزمالك

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ق 97 جووووول ماركوس راشفورد يسجل الثالث من ركلة جزاء ارتكبها بن جودفري

ق 74 جووووول ولكن تقنية الفيديو توقفه.. دومينيك كالفرت لوين يسجل بعد عرضية من جراي ولكن تسلل في بداية اللعبة يلغي الهدف

ق 52 جووووول التقدم مرة أخرى للشياطين الحمر.. ماركوس راشفورد يرسل عرضية وكونور كودي يسجل في مرماه بالخطأ

ق 51 عبد الله دوكوريه بدلا من أليكس إيوبي المصاب

ق 49 إصابة خطيرة وخروج أليكس إيوبي على نقالة.. عبد الله دوكوريه يستعد للنزول بدلا منه

استراحة

ق 26 مشادة بين لاعبي الفريقين إثر اشتباك بين راشفورد وبن جودفري

ق 17 أنتوني مارسيال ينطلق ويسدد ولكن بيكفورد يتصدى

ق 14 ماذا تفعل يا دي خيا؟ عرضية من نيل موباي تصطدم بقدم الحارس الإسباني وتمر بين قدميه لتصل إلى كونور كودي فيسجل في المرمى الخالي

ق 13 تسديدة من ديماراي جراي ولكن في القائم الأيسر

ق 4 ماركوس راشفورد يصنع وأنتوني يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد مبكرا

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد إيفرتون
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة دالوت.. راشفورد يقود الهجوم أمام إيفرتون على غرار بانون.. بايرن يعلن إصابة مزراوي بالتهاب في القلب مانشستر يونايتد يضم جاك بوتلاند وفاة جيانلوكا فيالي أسطورة الكرة الإيطالية مباريات اليوم 6-1-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد والنصر وبداية خليجي 25 بيتيس يواصل حملة الدفاع عن اللقب ويقهر أبناء "الجزيرة السياحية" في كأس إسبانيا استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية
أخر الأخبار
الثاني.. الأهلي يعلن تعاقده مع كريستو 11 دقيقة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: بعد رونالدو.. جارسيا طريق النصر للتعاقد مع هازارد 19 دقيقة | ميركاتو
قائمة المصري - عودة دغموم لمواجهة الاتحاد السكندري 27 دقيقة | الكرة المصرية
محمد السيد يفوز على لاعب إسرائيل ويحصد ذهبية العالم للسلاح 51 دقيقة | رياضات أخرى
الكومي يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال ثنائي الإسماعيلي إلى المصري ساعة | الكرة المصرية
خليجي 25 – السعودية تحقق الانتصار الأول بثنائية في شباك اليمن ساعة | الوطن العربي
فرج عامر: سموحة أول ناد سعى للتعاقد مع أيمن الرمادي.. وهذا ما منعني ساعة | الكرة المصرية
مدرب ريو أفي: انتقال يعقوبو إلى الأهلي؟ نسعد إذا أتت لأحدنا فرصة تحسين ظروفه المعيشية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 2 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية