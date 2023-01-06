انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (1) إيفرتون

يلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستمر تواجد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تتويجه مع منتخب بلاده بالمونديال.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ق 97 جووووول ماركوس راشفورد يسجل الثالث من ركلة جزاء ارتكبها بن جودفري

ق 74 جووووول ولكن تقنية الفيديو توقفه.. دومينيك كالفرت لوين يسجل بعد عرضية من جراي ولكن تسلل في بداية اللعبة يلغي الهدف

ق 52 جووووول التقدم مرة أخرى للشياطين الحمر.. ماركوس راشفورد يرسل عرضية وكونور كودي يسجل في مرماه بالخطأ

ق 51 عبد الله دوكوريه بدلا من أليكس إيوبي المصاب

ق 49 إصابة خطيرة وخروج أليكس إيوبي على نقالة.. عبد الله دوكوريه يستعد للنزول بدلا منه

استراحة

ق 26 مشادة بين لاعبي الفريقين إثر اشتباك بين راشفورد وبن جودفري

ق 17 أنتوني مارسيال ينطلق ويسدد ولكن بيكفورد يتصدى

ق 14 ماذا تفعل يا دي خيا؟ عرضية من نيل موباي تصطدم بقدم الحارس الإسباني وتمر بين قدميه لتصل إلى كونور كودي فيسجل في المرمى الخالي

ق 13 تسديدة من ديماراي جراي ولكن في القائم الأيسر

ق 4 ماركوس راشفورد يصنع وأنتوني يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد مبكرا

انطلاق المباراة