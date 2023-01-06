خبر في الجول - مثلما حدث مع الأهلي.. اتحاد الكرة ينوي جدولة ديون الزمالك

الجمعة، 06 يناير 2023 - 21:23

كتب : أحمد الخولي

الزمالك والداخلية

علم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على جدولة الديون المستحقة على نادي الزمالك مثلما قرر مع الأهلي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن الاتحاد سيخاطب الزمالك من أجل تحديد موعد لاجتماع يتم بين الطرفين لمناقشة هذا الملف.

ويسعي اتحاد الكرة لمساعدة الأندية على حل تلك الأزمة من أجل عدم عرقلة القيد الشتوي في يناير، خصوصا للأندية التى تمثل مصر في إفريقيا.

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وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد زار النادي الأهلي واجتمع مع العامري فاروق نائب رئيس الأهلي وسعد شلبي المدير التنفيذي.

جاء ذلك في جلسة استمرت لقرابة 3 ساعات من أجل جدولة ديون الأهلي البالغة 8 مليون جنيه.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك حامل اللقب لآخر موسمين.

يأتي ذلك بعد أن لعب كل منهما 12 مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي 2022-2023.

وفي دوري أبطال إفريقيا، يلعب الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

أما الأهلي فيلعب مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية.

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