في الجول يكشف - ماذا حدث بين العشري وزياد طارق وحقيقة عدم رغبته بالتعاقد مع اللاعب

علم FilGoal.com بما جرى بين طارق العشري مدرب سموحة وزياد طارق الجناح المعار إلى صفوف الفريق من الأهلي في المران الأول.

وعقد العشري جلسة مع زياد طارق ليوضح له سبب حديثه في مداخلات سابقة عن عدم رغبته بالتعاقد مع اللاعب منذ البداية.

ونفى المدرب للاعب وجود أي مشكلة من جانبه، مفسرا له أنه كان يملك طلبات فنية محددة، وأن عدم طلبه للتعاقد مع زياد طارق لا يرجع لجودته كلاعب، بل لحقيقة وجود 5 لاعبين في مركزه بصفوف سموحة.

وأوضح العشري لزياد طارق أنه حين تولى المسؤولية وكان مجلس إدارة سموحة لا يزال برئاسة الرئيس السابق وليد عرفات، كانت الاستراتيجية تمنح الأولوية لأبناء النادي بسبب سياسة ترشيد النفقات.

ورغم ذلك أخبر العشري لاعبه بأنه طالما أتى إلى سموحة وارتدى قميصه بات واحدا من المجموعة، مطالبا إياه بالاجتهاد وإذا وجده المدرب أفضل من الموجودين سينال فرصته في اللعب.

بعد انتقالهما من الأهلي على سبيل الإعارة 📸مشاركة زياد طارق وحسام حسن في تدريبات سموحة اليوم ⚽🔵 pic.twitter.com/ONEDVFUEM6 — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2023

وانتقل زياد طارق وحسام حسن من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة، فيما انتقل خالد عبد الفتاح إلى الأهلي من سموحة على سبيل الإعارة أيضا.