انتهت خليجي 25 - السعودية (2) - (0) اليمن.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السعودية أمام اليمن ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة خليجي 25.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الأولى مع العراق وعمان.

وانتهت مواجهة العراق وعمان في افتتاح البطولة بالتعادل السلبي.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية من اليوم 6 يناير وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته.

ويخوض منتخب السعودية منافسات البطولة بالفريق الأولمبي مطعما بعدد من لاعبي الفريق الأول.

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نهاية المباراة

ق81 تسديدة قوية من رائد الغامدي يتصدى لها إسماعيل الهارش ببراعة

ق70 عرضية خطيرة من أحمد بامسعود يتصدى لها إسماعيل الهارش حارس مرمى منتخب اليمن

ق59 فرصة لا تضيع من المنتخب اليمني عن طريق أنيس المعاري الذي وضع الكرة خارج المرمى الخالي من حارسه نواف العقيدي

ق48 محاولات مستمرة من المنتخب السعودي لتسجيل الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق33 مصعب الجوير يسجل الهدف الثاني لمنتخب السعودية

ق18 سميحان النابت يسجل الهدف الاول بتسديدة يسارية متقنة

ق9 نواف العقيدي ينقذ فرصة هدف محقق لمنتخب اليمن بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق4 محاولة أولى للمنتخب السعودي من ركلة ركنية يبعدها الدفاع اليمني

بداية المباراة