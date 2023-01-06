حوار في الجول - عمرو مختار المدرب المصري في الإمارات عن خليجي 25 وسر استبعاد الهداف التاريخي

الجمعة، 06 يناير 2023 - 20:07

كتب : حسام أحمد

عمرو مختار

تحدث المصري عمرو مختار المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب الإمارات تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عن الاستعداد لبطولة كأس الخليج "خليجي 25" في العراق.

وإليكم نص حوار FilGoal.com مع المدرب عمرو مختار:

ما رأيك في مجموعة منتخب الإمارات في البطولة؟ هل تعتبرها مجموعة متوازنة أم صعبة بوجود البحرين حامل اللقب وقطر منظم كأس العالم وبطل آسيا والكويت أكثر من حقق اللقب تاريخيا؟

أخبار متعلقة:
مدرب قطر يوضح أهداف المنتخب من المشاركة في خليجي 25 خليجي 25 - مدرب العراق:طريقة سيميوني؟ يمكننا اللعب بشكل أفضل.. ونواجه خصما صعبا خليجي 25 - إيفانكوفيتش لـ في الجول: العراق لا يستهان به ولكني أثق بأبنائي إلى العراق بعد 40 عاما.. كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

- أعتقد أنه لا يوجد ما يسمى بمجموعة متوازنة ومجموعة صعبة. الآن في كرة القدم هناك تنافس بين جميع الفرق، ونحن نحترم الجميع.

لم تقودوا المنتخب الإماراتي سوى في 3 مباريات رسمية و6 مباريات ودية، هل يعد هذا العدد من المباريات كافيا لكم لتكونوا جاهزين للمنافسة على لقب قوي مثل كأس الخليج أم أنكم كنتم بحاجة لمزيد من الوقت مع المنتخب؟

- العمل في المنتخبات مختلف تمامًا عن العمل في الأندية، حيث إننا لا نمتلك اللاعبين بشكل يومي وطوال أيام الأسبوع، بل على فترات متقطعة، وبالتالي فطريقة عمل الجهاز الفني تختلف بشكل كبير وتركز خلال هذه الفترات على العمل التكتيكي والذهني للاعبين أكثر من الإعداد البدني نظرًا لجاهزية اللاعبين مع أنديتهم.

كيف تدخلون البطولة؟ هل ستنافسون بقوة على اللقب أم ستعتبرونها فرصة حقيقية للوقوف على مدى تطور مستوى المنتخب؟

- منذ أن أتينا لمنتخب الإمارات ونحن نعمل على تطوير المنتخب، ولكن نلعب أي مباراة وهدفنا الفوز والمنافسة علي أي بطولة نشارك بها.

فاجأتم الجماهير باستبعاد الهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت رغم استدعائه في القائمة الأولية، فما السر وراء الاستدعاء ثم الاستبعاد؟

- لا يوجد سر وراء الاستبعاد، علي مبخوت لاعب كبير وخبرة كبيرة، ولكن هي رؤيتنا الفنية.

حول تصريحات أروابارينا بأنه يعتمد على اللعب الجماعي أكثر من أي وسائل أخرى، هل المقصود هو غياب اللعب الجماعي عن المنتخب في السنوات السابقة أم أن بعض اللاعبين الذين تم استبعادهم لم يكونوا مناسبين لهذا الأسلوب؟

- نحن لا نتحدث عن الفترة السابقة ولكن منذ أن أتينا ونحن نكمل المسيرة ونعمل على التطوير ولكل مدرب طريقة لعب وأسلوب يختلف عن الآخر. أما عن اللاعبين، فلقد تابعنا جميع اللاعبين عن قرب من خلال مباريات الدوري والكأس وحتى التدريبات، وقمنا باختيار المجموعة الأنسب من وجهة نظرنا في الفترة الحالية.

.

هل مشاركة بعض المنتخبات بالصف الثاني مثل قطر والسعودية يجعل البطولة أسهل لكم ويزيد من دوافعكم لتحقيق اللقب؟

لا يوجد اختلاف في الدوافع لدينا إذا شارك الصف الأول أو الثاني للمنتخبات المنافسة علي البطولة، فهدفنا هو المنافسة علي اللقب، وكل المباريات مهمة، ودائماً نلعب أي مباراة وهدفنا الفوز.

منذ وصولكم إلى العراق، كيف ترى التنظيم والملاعب والاستعدادت للبطولة؟ هل هناك ما لفت انتباهك؟

- التنظيم جيد جداً، والمجهود المبذول من الاتحاد العراقي لكرة القدم في تنظيم خليجي ٢٥ واضع للغاية. الملاعب جاهزة لاستضافة التدريبات للفرق المشاركة ومباريات البطولة، بالإضافة إلى توفير فنادق على أعلى مستوى.

بطولة الخليج لها مكانة خاصة لدى الجماهير في الخليج، ماذا تنتظر من جماهير الامارات في البطولة؟

نعرف أهمية البطولة وننتظر الدعم، خصوصًا للاعبين صغار السن المشاركين لأول مرة في البطولة، ونتمنى أن نسعد الجماهير

الإمارات منتخب الإمارات أروابارينا عمرو مختار خليجي 25 علي مبخوت
نرشح لكم
خليجي 25 – السعودية تحقق الانتصار الأول بثنائية في شباك اليمن خليجي 25 – رباعي هجومي يقود السعودية.. واليمن يعول على الداحي انتهت خليجي 25 - السعودية (2) - (0) اليمن.. 3 نقاط ثمينة خليجي 25 - افتتاح رائع ومباراة باهتة.. العراق يتعادل مع عُمان سلبيا تحت أنظار رونالدو.. أوسبينا يصنع والنصر ينفرد بصدارة الدوري السعودي للمرة الثانية في عام.. الهلال يعلن إصابة المالكي بالرباط الصليبي الصفقة الثانية.. فاسكو يعلن انتقال لاعبه إلى تشيلسي انتهت خليجي 25 - العراق (0) - عُمان (0).. تعادل سلبي
أخر الأخبار
محمد السيد يفوز على لاعب إسرائيل ويحصد ذهبية العالم للسلاح 13 دقيقة | رياضات أخرى
الكومي يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقال ثنائي الإسماعيلي إلى المصري 31 دقيقة | الكرة المصرية
خليجي 25 – السعودية تحقق الانتصار الأول بثنائية في شباك اليمن 39 دقيقة | الوطن العربي
فرج عامر: سموحة أول ناد سعى للتعاقد مع أيمن الرمادي.. وهذا ما منعني 40 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ريو أفي: انتقال يعقوبو إلى الأهلي؟ نسعد إذا أتت لأحدنا فرصة تحسين ظروفه المعيشية ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وعبد الله جمعة.. وقرارات خلال ساعات ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2) - (1) إيفرتون.. هدف ملغي ساعة | الكرة الأوروبية
انتقال حر.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع أحمد الشيخ هداف الدوري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 2 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية