تحت أنظار رونالدو.. أوسبينا يصنع والنصر ينفرد بصدارة الدوري السعودي

انفرد نادي النصر بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي بعد الفوز على الطائي.

وفاز النصر على الطائي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من دوري روشن.

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفي المباراة في الدقيقتين 42 و47 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك.

تاليسكا انفرد بصدارة ترتيب هدافي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 هدفا.

المباراة شهدت تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقصورة ملعب مرسول بارك لمؤازرة فريقه الجديد نادي النصر.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

وشهدت الدقيقة 35 من المباراة تغيير اضطراري لنادي النصر بعد إصابة الإسباني ألفارو جونزاليس والدفع بماجد قشيش بدلا منه.

وسجل تاليسكا الهدف الأول من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام في الدقيقة 42.

ونجح البرازيلي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد تمريرة طولية من حارس المرمى دافيد أوسبينا ليضعها في الشباك على طريقة هدف محمد صلاح نجم ليفربول في شباك مانشستر سيتي بعد تمريرة زميله أليسون بيكير حارس الريدز.

وحاول نادي الطائي تقليص النتيجة ولكن دون جدوى في ظل صلابة النصر الدفاعية بقيادة الكولومبي أوسبينا وخط دفاع فريقه.