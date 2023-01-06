قائمة الاتحاد السكندري - غياب المهدي سليمان وظهور ناشئ أمام المصري

الجمعة، 06 يناير 2023 - 19:39

كتب : هاني العوضي

بيراميدز - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة النادي المصري ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت اختيارات المدرب زوران مانولوفيتش انضمام محمد فارس من مواليد 2003 إلى القائمة.

ويغيب المهدي سليمان حارس مرمى الفريق بداعي الإصابة.

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فيما يغيب أحمد عادل وكريم الديب وإسلام عبد النعيم لأسباب فنية.

وإليكم قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري:

حراسة المرمى: صبحي سليمان - عمرو خليل

خط الدفاع: هشام صلاح - جافين كيزيتو - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل - عبد الله نصيب - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: مورو ساليفو - إبراهيم حسن - أحمد عيد - مصطفى إبراهيم - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - محمود عبد العزيز - مروان عطية - خالد الغندور - محمد فارس

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - أوستن أموتو - أجوستينيو مابولولو

ويلعب الاتحاد السكندري ضد المصري في السابعة مساء السبت 7 يناير في استاد برج العرب.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما يأتي المصري عاشرا برصيد 14 نقطة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري النادي المصري المهدي سليمان
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