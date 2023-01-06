قائمة الاتحاد السكندري - غياب المهدي سليمان وظهور ناشئ أمام المصري

خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وعبد الله جمعة.. وقرارات خلال ساعات

خبر في الجول - مثلما حدث مع الأهلي.. اتحاد الكرة ينوي جدولة ديون الزمالك

في الجول يكشف - ماذا حدث بين العشري وزياد طارق وحقيقة عدم رغبته بالتعاقد مع اللاعب