للمرة الثانية في عام.. الهلال يعلن إصابة المالكي بالرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة لاعبه عبد الإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي.

جاء ذلك أثناء مباراة الفريق ضد اتحاد جدة، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

وسيجري اللاعب عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنه النادي السعودي.

وهذه هي الإصابة الثانية للاعب في الرباط الصليبي خلال أقل من عام.

وكان عبد الإله المالكي قد انتقل في يناير الماضي (2022) من الاتحاد إلى الهلال.

بعد الانتقال بأيام، أصيب المالكي في الرباط الصليبي خلال مباراة السعودية واليابان، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وتحديدا بتاريخ 1 فبراير.

وتعافى المالكي من الإصابة وانضم لقائمة منتخب السعودية بقيادة هيرفي رينار في كأس العالم.

وشارك المالكي في الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين -بطل العالم بنهاية المسابقة- في أولى مباريات دور المجموعات.

كما شارك لاعب الوسط أمام بولندا، بينما غاب عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام المكسيك.