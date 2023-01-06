الصفقة الثانية.. فاسكو يعلن انتقال لاعبه إلى تشيلسي

الجمعة، 06 يناير 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

أندريه سانتوس

أعلن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي انتقال لاعبه أندريه سانتوس إلى تشيلسي.

ولم يعلن البلوز بعد الصفقة، بالتالي ليس هناك أي تفاصيل حتى الآن عن مدة التعاقد.

وسانتوس بدأ كلاعب كرة صالات لكن لم يستغرق الأمر كثيرا قبل أن يتحول إلى كرة القدم.

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وبدأ صاحب الـ18 عاما ممارسة كرة القدم بشكل محترف عام 2011في ساو جانوريو البرازيلي.

ولفت الانتباه في عام 2021 بهد ظهوره أول مرة مع فريق فاسكو الأول، وأصبح أصغر لاعبه يشارك في صفوفه.

وصعد أندري سانتوس إلى الفريق الأول الموسم الماضي.

وسجل البرازيلي في 38 مباراة مع فاسكو 8 أهداف.

ويجيد سانتوس اللعب في وسط الميدان في أكثر من مركز.

سانتوس هو التدعيم الثاني لـ تشيلسي هذا الشتاء بعد المدافع بينوا بدياشيل قادما من موناكو.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي فاسكو دا جاما أندريه سانتوس
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