قائمة باتشيكو الأولى.. بيراميدز بكامل نجومه لمواجهة غزل المحلة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في الثالثة إلا الربع عصر السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

وتولى باتشيكو قيادة بيراميدز خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي أقاله النادي في أعقاب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-0 في الدوري.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ64 عاما التدريب في مصر مرتين في ولايتين مع الزمالك.

وكانت المرة الأولى خلال موسم 2014-2015، والثانية بين موسمي 2019-2020 و2020-2021.

ولم يتوج باتشيكو مع الزمالك بأي لقب خلال ولايتيه.

وخاض باتشيكو مع الزمالك في الولايتين 38 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 مرة منهم.

بينما تعادل الزمالك تحت قيادة باتشيكو في ثماني مرات وتعرض للخسارة خمس مرات فقط.

ولم يتولى باتشيكو القيادة الفنية لأي فريق منذ رحيله عن الزمالك في مارس 2021.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 12 مباراة.